Прилепин объяснил Земфире и Гребенщикову правила возвращения в РФ

Писатель Прилепин заявил, что из уехавших артистов слушал только Земфиру и БГ

Писатель и политик, подполковник Росгвардии Захар Прилепин объяснил исполнителям Земфире (признана в РФ иностранным агентом) и Борису Гребенщикову (признан в РФ иностранным агентом) правила возвращения в РФ. Его цитирует aif.ru.

По словам Прилепина, новых правил для возвращения придумывать не нужно.

«Есть специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов. И они вынуждены ее исполнять. Хотя она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать», — делится писатель.

Прилепин отметил, что Гребенщиков говорит в интервью, что он не может вернуться в Россию, поскольку здесь его якобы арестуют. Однако, говорит писатель, арест иноагентов не предусмотрен.

«Иноагенты не могут зарабатывать деньги на каких-то площадках, не могут давать концерты в определенном формате, но полностью этой возможности они не лишены. Там все расписано, и никакого тюремного заключения не предполагается. Не надо этого пафоса нагонять на себя», — сказал он.

Кроме того, продолжил Прилепин, из всего числа уехавших артистов он в прежние времена слушал лишь Земфиру и БГ.

«Я слушал песни Земфиры и Бориса Гребенщикова. Когда-то они мне очень нравились», — отметил он, добавив, что сложно найти рациональное объяснение выбору артиста поддерживать другую страну.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова на площадке Петербургского международного экономического форума высказалась о находящихся за границей иноагентах и артистах.

Ранее в МИД назвали «страшной» ситуацию с уехавшей Пугачевой.