В Петербурге запретили пускать детей на спектакль с БДСМ-сценой с Самбурской

В Петербурге изменили возрастной ценз спектакля «Охота на мужчин» на 18+

Возрастной ценз комедийного спектакля «Охота на мужчин» с Настасьей Самбурской изменен с 16+ до 18+ по поручению прокуратуры Ленобласти. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на официальный документ из ведомства.

Причиной подобного решения петербургской прокуратуры стала секс-сцена с Настасьей Самбурской и Станиславом Бондаренко, в которой звезды изображают прелюдию с элементами БДСМ.

Накануне общественное движение «Сорок сороков» призвало проверить комедийный спектакль «Охота на мужчин» на соответствие духовно-нравственным ценностям. Активистов возмутила не только секс-сцена с Самбургской, но и «вульгарный» сюжет истории, который строится вокруг измены замужней женщины разлюбившему ее супругу.

Актриса Яна Поплавская поддержала проверку. Она напомнила, что театры существуют за счет государственного бюджета, и посетовала на то, что Минкульт не контролирует репертуар.

В 2019 году постановка «Охота на мужчин» уже вызывала скандал в Дагестане. Среди оскорбившихся зрителей был чемпион UFC и популярный российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов.

Ранее Розенбаум заявил, что рано говорить о премьере своего мюзикла в зоне СВО.