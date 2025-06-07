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Поплавская сравнила скандальный спектакль с Самбурской с голой вечеринкой

Актриса Поплавская поддержала проверку спектакля с Самбурской
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Global Look Press

Актриса и общественница Яна Поплавская поддержала проверку комедийного спектакля «Охота на мужчин» с Настасьей Самбурской. Ее цитирует NEWS.ru.

Поплавская напомнила, что театры существуют за счет государственного бюджета, посетовала на то, что Минкульт не контролирует репертуар, и сравнила спектакль со скандальной «голой вечеринкой» блогерши Анастасии Ивлеевой.

«У нас делают кто и что хочет, никто это не контролирует. Получается, что не культура у нас, а «культурка». Так что я считаю, что ребята все сделали правильно. С «культуркой» надо бороться», — уверена она.

Накануне общественное движение «Сорок сороков» призвало проверить комедийный спектакль «Охота на мужчин» на соответствие духовно-нравственным ценностям.

Внимание «Сорока сороков» к спектаклю, в котором играют известные актеры Станислав Бондаренко и Настасья Самбурская, привлекли имитация прелюдии к половому акту, «вульгарность» и сюжет истории, который строится вокруг измены замужней женщины разлюбившему ее супругу.

Ранее общественники из «Сорок сороков» потребовали признать певца Максима Леонидова иноагентом.

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