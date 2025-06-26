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Розенбаум выразил неуверенность, что мюзикл «Вальс-бостон» поставят в зоне СВО

Певец Розенбаум заявил, что рано говорить о премьере своего мюзикла в зоне СВО
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Музыкант Александр Розенбаум заявил в беседе с NEWS.ru, что сейчас преждевременно говорить о премьере его нового мюзикла «Вальс-Бостон» в зоне специальной военной операции на Украине.

Розенбаум объяснил, что организационные моменты решает не только он.

«Гастрольные поездки, спектакли и прочие вещи — очень непростая история. Поэтому сейчас об этом говорить рано. Давайте мы дождемся премьеры», — отметил певец.

Премьеру «Вальс-Бостона» представят 6 сентября в Театре эстрады. Мюзикл создан по мотивам песен Розенбаума. Постановщиком спектакля стал режиссер Михаил Миронов.

18 апреля Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях против деятелей культуры и спорта Российской Федерации. Под санкции попали певец Ярослав Дронов, актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, певец Александр Розенбаум, режиссер Егор Кончаловский, музыкант Гарик Сукачев, клоун Юрий Куклачев, а также представители спорта, включая российскую фехтовальщицу Софью Великую.

По словам Розенбаума, Зеленский «перезагрузил наконец-то». Он отметил, что не был подвержен санкциям со стороны украинских властей с 2014 года. Тогда музыканта включили в список «Миротворец».

Ранее к Жасмин подали иск на миллион рублей из-за видео на концертах.

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