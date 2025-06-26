Звезда «Тарзана» разрыдался после кинопроб: «Чувствовал себя грязным»

Первые кинопробы доводили до слез Александра Скарсгарда — звезду «Легенды о Тарзане» и «Меланхолии». Об этом он рассказал в подкасте Джесси Тайлера Фергюсона.

Молодого представителя актерской династии Скарсгардов приглашали на прослушивания ролей, которые артисту не нравились, он отказаться он не мог.

«Я всегда был на грани увольнения от своих агентов. Если бы я отказывался от прослушиваний, агенты могли отказаться от меня», — объясняет он.

Сыгравший в «Большой маленькой лжи» артист признался, что у него до сих пор «небольшой посттравматический стресс», когда он думает о том времени в своей карьере.

«Помню, как вернулся в маленькую паршивую квартирку в Лос-Анджелесе и разрыдался в душе после такого дня. Я чувствовал себя грязным изнутри, лишился уверенности в себе. Я думал: «Я худший актер в мире, а еще у меня нет гордости, потому что я иду и пробуюсь на это. Я трачу их время», — делится он.

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