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Сергей Лазарев расплакался на шоу «Маска»

Певец Сергей Лазарев расплакался на шоу «Маска» из-за выступления матери
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Телеканал «Россия»

Певец Сергей Лазарев расплакался во время финального номера спецвыпуска шоу «Маска». Об этом сообщает издание VOICE.

Специальный выпуск был посвящен Лазареву. 42-летний певец угадывал, кто из его коллег и знакомых скрывается за масками. Последней — в образе Ангела — выступала мать артиста Валентина Викторовна. Она исполнила композицию певца «Шепотом», чем довела его до слез.

«Ребята, это моя мама. Я не могу не узнать маму. Хочу, чтобы ты сняла маску. Я знаю, как это тяжело, у тебя болит спина, у тебя болят ноги», — сказал Лазарев.

В спецвыпуске также появились актриса Александра Урсуляк в образе Поросенка, дуэт Собак (Регина Тодоренко и Влад Топалов), маска, назвавшая себя Шепотом (Клава Кока), певица Ани Лорак в образе Малины и другие артисты.

В начале апреля продюсер Сергей Дворцов раскрыл, что Лазарев увеличил цены за выступления на частных мероприятиях. По словам эксперта, раньше артист брал 6,5 миллиона рублей за частное шоу, а теперь — 8,5 миллиона рублей. Он также назвал артиста трудягой и большим молодцом.

Ранее стало известно, что бесплатный концерт леди Гаги в Рио-де-Жанейро посетили два миллиона человек.

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