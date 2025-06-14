На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Внучка первого президента Узбекистана довела до слез фрейлину Киркорова

Певица Овсянникова и блогерша Тилляева поругались на шоу «Мастер игры»
close
Пресс-служба ТНТ

В новом выпуске психологического реалити «Мастер игры» внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева довела до слез певицу Марго Овсянникову, которую называют фрейлиной Филиппа Киркорова. Об этом сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Мариам обвинит Марго в неискренности и резких провокационных высказываниях, а Марго возмутилась из-за нецензурных оскорблений, которые «принцесса Узбекистана» позволила себе направить в ее адрес.

«Любой бы, наверное, хотел бы родиться принцессой в королевской семье, только я не очень поняла манер, если мы никто, а она принцесса. Мне неприятно, когда меня оскорбляют», — высказалась Овсянникова.

Внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова также обратилась ко всем участникам и заявила, что она хотела быть в ООН, а не в Марокко на реалити.

«Я зашла не в ту дверь, и так получилось, что моя жизнь привела меня сюда. Я думала, что я стану политиком, но я стала блогером, и что? Еще вся жизнь впереди. Я успею и туда зайти», — размышляет она.

Овсянникова разрыдалась и покинула комнату обсуждений в слезах после очередного упрека Мариам, что та продолжает играть в «Дом-2», только теперь в «Мастере игры». В ответ Овсянникова сказала, что Тилляева слишком скучная для «Дома-2».

Накануне протеже Киркорова заступилась за певца после конфликта с невестой Лепса.

Ранее Киркоров, играющий роль Джокера, усомнился, что невеста Лепса Киба обладает личностью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами