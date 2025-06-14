Внучка первого президента Узбекистана довела до слез фрейлину Киркорова

В новом выпуске психологического реалити «Мастер игры» внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева довела до слез певицу Марго Овсянникову, которую называют фрейлиной Филиппа Киркорова. Об этом сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Мариам обвинит Марго в неискренности и резких провокационных высказываниях, а Марго возмутилась из-за нецензурных оскорблений, которые «принцесса Узбекистана» позволила себе направить в ее адрес.

«Любой бы, наверное, хотел бы родиться принцессой в королевской семье, только я не очень поняла манер, если мы никто, а она принцесса. Мне неприятно, когда меня оскорбляют», — высказалась Овсянникова.

Внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова также обратилась ко всем участникам и заявила, что она хотела быть в ООН, а не в Марокко на реалити.

«Я зашла не в ту дверь, и так получилось, что моя жизнь привела меня сюда. Я думала, что я стану политиком, но я стала блогером, и что? Еще вся жизнь впереди. Я успею и туда зайти», — размышляет она.

Овсянникова разрыдалась и покинула комнату обсуждений в слезах после очередного упрека Мариам, что та продолжает играть в «Дом-2», только теперь в «Мастере игры». В ответ Овсянникова сказала, что Тилляева слишком скучная для «Дома-2».

Накануне протеже Киркорова заступилась за певца после конфликта с невестой Лепса.

Ранее Киркоров, играющий роль Джокера, усомнился, что невеста Лепса Киба обладает личностью.