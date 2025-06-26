Сын Боярского раскрыл причину госпитализации артиста

Сын Боярского Сергей: актер попал в больницу с осложнениями после операции

Сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского Сергей Боярский раскрыл причину госпитализации отца. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По словам Боярского-младшего, актер попал в больницу с осложнениями после операции. Он уточнил, что после стентирования артерии на ноге возникли проблемы, которые потребовали врачебного вмешательства.

Сейчас Боярский находится в отделении сосудистой кардиологии Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Не исключено, что его выпишут 27 июня.

14 апреля Михаил Боярский попал в больницу после несчастного случая на репетиции в театре. По данным Telegram-канала Mash, он «оступился на сцене и рухнул с трехметровой высоты на спину» во время постановки «Ромео и Джульетта».

После этого показы другого спектакля с Боярским отменили до конца сезона. 26 июня стало известно о новой госпитализации 75-летнего актера.

Ранее актер Александр Михайлов рассказал, как чудом выжил на даче.