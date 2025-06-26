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Режиссер фильма «Меня зовут Арлекино» Валерий Рыбарев умер в день своего 86-летия

В Минске умер известный режиссер и сценарист Валерий Рыбарев
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Дмитриев/РИА Новости

Советский и белорусский режиссер и сценарист Валерий Рыбарев скончался в Минске на 86-м году жизни, в день своего рождения. Об этом сообщил Союз кинематографистов Белоруссии.

По информации телеканала ОНТ, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Рыбарев родился 26 июня 1939 года в Саратове. Он окончил режиссерское отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. На его счету как игровые, так и документальные фильмы. Среди наиболее известных работ — «Тонежские бабы», «Свидетель» и «Меня зовут Арлекино». Последняя картина стала самой кассовой в истории белорусского кино: за год ее посмотрели почти 42 млн человек.

В 2002 году он также снял фильм «Прикованный» — совместный проект России и Белоруссии с Владимиром Гостюхиным в главной роли.

Накануне стало известно, что в возрасте 75 лет скончался актер кино и телевидения, сценарист, продюсер и певец Альваро Витали, который прославился ролями более чем в 150 фильмах и стал настоящим королем итальянской комедии.

Ранее участник группы «АукцЫон» умер после продолжительной борьбы с раком.

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