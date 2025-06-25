Из жизни ушел король итальянской комедии Альваро Витали

В возрасте 75 лет скончался актер кино и телевидения, сценарист, продюсер и певец Альваро Витали, который прославился ролями более чем в 150 фильмах и стал настоящим королем итальянской комедии. О его кончине сообщила газета Il messaggero.

Артист скончался в Риме 24 июня. Как рассказала журналистам его жена, две недели назад Витали госпитализировали из-за пневмонии.

Альваро Витали дебютировал на экране в 19 лет, сыграв в «Сатириконе» режиссера Федерико Феллини. Следом он снялся у него же в «Клоунах», а в 1973 году — в «Амаркорде».

Также среди наиболее известных работ актера — роли в фильмах «Запах женщины», «Звездная пыль» и «Покойники». Кроме того, артист был любим зрителями за образ Пьерино, который он воплотил в картинах «Твои предки и предки Пьерино» и «Пьерино возвращается в школу».

Критики считают Витали одним из наиболее недооцененных киноактеров Италии.

До этого стало известно о смерти актера из сериала «Санта-Барбара» Джо Маринелли. Он умер в возрасте 86 лет. Супруга актера Джин Маринелли назвала рак желудка причиной его ухода.

Маринелли прославился благодаря роли Банни Тальятти в культовом сериале «Санта-Барбара». Его фильмография также включает роли в «Скорой помощи», «Докторе Хаусе» и «Отчаянных домохозяйках». Последней работой актера стала роль в драматическом сериале «Утреннее шоу».

Ранее участник группы «АукцЫон» умер после продолжительной борьбы с раком.