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Участник группы «АукцЫон» умер после продолжительной борьбы с раком

Участник группы «АукцЫон» Юрий Парфенов скончался после борьбы с раком
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Анна Астахова/Wikimedia Commons

Лидер «АукцЫона» Олег Гаркуша сообщил Daily Storm, что умер участник коллектива Юрий Парфенов.

Гаркуша рассказал, что Парфенов скончался после продолжительной борьбы с раком. Ему было 79 лет. Лидер группы заявил, что коллега был вежливым, интеллигентным и талантливым артистом. В коллективе музыкант играл на трубе. Он также был солистом на трубе в оркестре Олега Лундстрема.

«У него была онкология. Это беда. Мы с ним в последнее время встречались — и Юра уже плохо себя чувствовал. Какие-то концерты пропускал. Но крайний раз, когда был на концерте с нами, — в Питере в этом году. Земля ему пухом», — отметил Гаркуша.

Парфенов обладал двумя музыкальными образованиями. Он окончил Фрунзенское музыкальное училище и Ташкентскую государственную консерваторию. В 1997-м трубач удостоился звания заслуженного артиста России.

В 2011-м Парфенов начал выступать с «АукцЫоном». Он также написал несколько инструментальных пьес — «Дервиш», «Хайтарма», «Минарет», «Бумеранг», «Индия», «Три четверти», «Орнамент», «Турецкие зарисовки».

Ранее скончался актер из «Бандитского Петербурга».

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