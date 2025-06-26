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В Китае пройдет фестиваль российского кино

Министр культуры Любимова: фестиваль российского кино пройдет в сентябре в Китае
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Кадр из видео/Telegram-канал «Ольга Любимова»

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила в беседе с ТАСС, что в Китае пройдет фестиваль российского кино.

Мероприятие будет приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию победы китайского народа в войне с японскими захватчиками. Фестиваль состоится в сентябре в Пекине.

По словам Любимовой, в рамках мероприятиях покажут российские фильмы, посвященные Великой Отечественной войне.

В мае генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что представители студии обсуждали возможное сотрудничество с китайскими кинематографистами.
Шахназаров заявил, что в Китае очень мощная киноиндустрия.

В мае президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и китайской делегацией в расширенном составе рассказал о будущих совместных фильмах Китая и России.

Президент напомнил, что РФ и КНР наращивают совместное кинопроизводство. По словам Путина, они с Си Цзиньпином говорили об этом на саммите БРИКС в Казани, и работа уже идет.

Ранее фильм «Красный шелк» получил «печать дракона» в Китае.

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