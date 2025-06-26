Министр культуры России Ольга Любимова сообщила в беседе с ТАСС, что в Китае пройдет фестиваль российского кино.
Мероприятие будет приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию победы китайского народа в войне с японскими захватчиками. Фестиваль состоится в сентябре в Пекине.
По словам Любимовой, в рамках мероприятиях покажут российские фильмы, посвященные Великой Отечественной войне.
В мае генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что представители студии обсуждали возможное сотрудничество с китайскими кинематографистами.
Шахназаров заявил, что в Китае очень мощная киноиндустрия.
В мае президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и китайской делегацией в расширенном составе рассказал о будущих совместных фильмах Китая и России.
Президент напомнил, что РФ и КНР наращивают совместное кинопроизводство. По словам Путина, они с Си Цзиньпином говорили об этом на саммите БРИКС в Казани, и работа уже идет.
Ранее фильм «Красный шелк» получил «печать дракона» в Китае.