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В Елабуге отменили фестиваль и ярмарку после атак дронов

«Летние вечера в Елабуге» отменили из соображений безопасности
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Максим Богодвид/РИА Новости

В Елабуге отменили фестиваль и ярмарку после атак украинских дронов. Об этом сообщил глава Елабужского района Рустем Нуриев у себя в Telegram-канале.

Администрация Елабужского муниципального района совместно с активом города, объяснил он, приняла решение перенести проведение VII Международного музыкального фестиваля Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» и Всероссийской Спасской ярмарки на следующий год.

«Оба события — неотъемлемая часть культурной жизни Елабуги. Однако формат их проведения предполагает нахождение тысяч людей на открытых площадках в течение длительного времени», — рассказал о причинах решения Нуриев.

Подготовка к событиям, добавил он, уже шла полным ходом, но власти Елабуги оставили в приоритете безопасность и благополучие жителей и гостей города.

Вскоре глава Татарстана Рустам Минниханов подтвердил, что республика подвергалась налету вражеских дронов. По его словам, при ликвидации БПЛА осколки одного из них упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее СК возбудил дело по факту атаки беспилотников на Татарстан.

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