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Гуф показал, чем занимался последние полгода

Рэпер Гуф отобрал треки молодых музыкантов для сборника «DOMA VOL. 1»
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Сайт doma.moscow

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) показал результат работы, которой занимался его лейбл «DOMA» последние полгода. Об этом пресс-служба артиста рассказала «Газете.Ru».

Лейбл выпустил первый сборник треков начинающих российских артистов «DOMA VOL. 1».

«С момента объявления об открытии нашего лейбла мы получили на почту около 4000 писем — с треками, битами, клипами и просто интересными идеями. В процессе изучения всего этого материала родилась идея собрать сборник DOMA, который объединит самые яркие работы и даст шанс многим талантливым ребятам быть услышанными», — рассказывает Долматов.

Гуф планирует выпускать сборники малоизвестных музыкантов и далее. «DOMA VOL. 1» включает в себя 16 треков, которые отобрала музыкальная редакция лейбла совместно с самим Гуфом.

Сборник будет доступен на музыкальных платформах уже 27 июня.

В мае Гуф назвал Розу Сябитову странной после знакомства с телеведущей на шоу «Сокровища Императора».

Ранее сообщалось, что Оззи Осборна могут клонировать его фанаты.

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