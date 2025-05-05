Гуфа шокировала Роза Сябитова: «Мы офигели!»

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) назвал Розу Сябитову странной после знакомства с телеведущей на шоу «Сокровища Императора». Своим мнением музыкант поделился на шоу «Кстати» на VK Видео.

«Я думал, что это образ у нее в программе «Давай поженимся». А она такая и приехала. Ну то есть один в один. Мы офигели! <…> Странное появление. Я представлял, что она какая-то человечная…» — заявил рэпер.

Гуф также признался, что проект «Сокровища Императора» его измотал. Он отметил, что впервые принимал участие в подобных шоу.

«Я офигел от всего происходящего там. Это тяжело, это, правда, гонка. Надо хитрить и обманывать друг друга. Очень устал», — раскрыл музыкант.

Недавно блогерша Разият Салахова опровергла, что вышла замуж за рэпера Гуфа. Девушка опубликовала пост из Telegram-канала, в котором сказано, что она и рэпер расписались в Троицке. Невеста Гуфа подписала сообщение смеющимися смайликами и словами: «Верим? Или нет».

22 ноября Долматов сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве. На видео, опубликованном Telegram-каналом 112, Гуф обращается к девушке на сцене. При этом члены его команды выносят цветы, а сам певец говорит о тысячах свидетелей, после чего обнимает возлюбленную.

Ранее сообщалось, что на Надежду Кадышеву напали после концерта в Иваново.