Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гуфа шокировала Роза Сябитова: «Мы офигели!»

Рэпер Гуф назвал телеведущую Розу Сябитову странной и нечеловечной
close
ТНТ

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) назвал Розу Сябитову странной после знакомства с телеведущей на шоу «Сокровища Императора». Своим мнением музыкант поделился на шоу «Кстати» на VK Видео.

«Я думал, что это образ у нее в программе «Давай поженимся». А она такая и приехала. Ну то есть один в один. Мы офигели! <…> Странное появление. Я представлял, что она какая-то человечная…» — заявил рэпер.

Гуф также признался, что проект «Сокровища Императора» его измотал. Он отметил, что впервые принимал участие в подобных шоу.

«Я офигел от всего происходящего там. Это тяжело, это, правда, гонка. Надо хитрить и обманывать друг друга. Очень устал», — раскрыл музыкант.

Недавно блогерша Разият Салахова опровергла, что вышла замуж за рэпера Гуфа. Девушка опубликовала пост из Telegram-канала, в котором сказано, что она и рэпер расписались в Троицке. Невеста Гуфа подписала сообщение смеющимися смайликами и словами: «Верим? Или нет».

22 ноября Долматов сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве. На видео, опубликованном Telegram-каналом 112, Гуф обращается к девушке на сцене. При этом члены его команды выносят цветы, а сам певец говорит о тысячах свидетелей, после чего обнимает возлюбленную.

Ранее сообщалось, что на Надежду Кадышеву напали после концерта в Иваново.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами