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Деревянко стал предводителем Патриков в новом сезоне «Кибердеревни»

Актер Павел Деревянко снялся во 2 сезоне сериала «Кибердеревня»
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Кинопоиск

В Подмосковье завершились съемки второго сезона сериала «Кибердеревня». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

В новых сериях фермер Николай Кулибин и его друг Робогозин вновь отправятся в путешествие по галактике. Герои посетят «отлетевшую Москву» будущего. Там они повстречают предводителя Патриков и других местных жителей. Кулибин и Робогозин окажутся в эпицентре войны двух племен — Патриков и Бутова.

«Москва настолько зажралась и офигела, что захотела стать городом-планетой. И буквально отлетели в космос. Потом все пришло в запустение, блогеры, актеры и айтишники уехали, а москвичи одичали и делят территорию с недомосквичами, как они считают, — с жителями Бутова», — поделился исполнитель роли предводителя Патриков Павел Деревянко.

Режиссером проекта снова выступит Сергей Васильев. В ролях: Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Артем Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Маргарита Силаева, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и Илья Макаров.

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