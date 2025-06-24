Баринов высказался об актерских способностях Талызиной

Народный артист России Валерий Баринов поделился своим видением таланта актрисы Валентины Талызиной, прощание с которой сегодня прошло в Москве. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации отмечается, что во время траурной церемонии артист опустился на колени рядом с дочерью Талызиной Ксенией и что-то прошептал ей на ухо.

Позже Баринов рассказал журналистам, что его коллега обладала невероятно широким актерским диапазоном.

По словам артиста, Талызина была «над толпой, впереди толпы». Актер считает, что люди должны тянуться за ее творчеством, а также становиться лучше от того, что видели ее на сцене. Баринов добавил, что его коллега была актрисой «необыкновенного диапазона».

Церемония прощания Талызиной прошла в родном для нее Театре Моссовета, на сцене которого она исполнила более 40 центральных и главных ролей. В фойе организовали небольшую выставку фотографий с ее спектаклей — «Мамаша Кураж и ее дети», «Васса», «Пиковая дама», «Волки и овцы» и других.

Ранее Кончаловский признался, что побаивался Талызиной.