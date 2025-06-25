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Виктория Боня о Ларисе Долиной: «Противная бабка»

Блогерша Виктория Боня назвала Ларису Долиной противной бабкой
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Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Блогерша Виктория Боня назвала на Rutube-шоу «Злые языки» Ларису Долину «противной бабкой» из-за скандала, в который попала артистка в 2024 году.

В ноябре 2024-го Долина разозлилась на журналистку, поинтересовавшуюся у нее о вещах, которые знаменитость постоянно возит с собой. Долина посчитала вопрос корреспондентки «очень интимным».

«На самом деле бабка противная. Почему она стала такой склочной? <…> Конечно, я понимаю, что она народная артистка, но все-таки нужно иметь какое-то уважение», — высказалась Боня.

Блогерша отметила, что «прикоснулась к миру голливудских звезд», — и они, уверила экс-участница «Дома-2», ведут себя более вежливо с представителями СМИ.

«Если им не нравится навязчивое журналистское преследование, они говорят: «Извините, пожалуйста, ну вы же понимаете…». И это звезды мирового уровня! А Лариса Долина… Кто она такая?» — подытожила Боня.

В конце апреля 2025 года Долина признавалась в программе «Легенда» на RTVI, что ее «недолюбливала» Алла Пугачева из-за песни «Погода в доме». Певица возмутилась, что композитор Руслан Горобец написал этот трек не для нее.

Ранее Клара Новикова назвала себя омерзительной бабушкой.

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