Долина о конфликте с Пугачевой: «Она меня недолюбливала»

Народная артистка РФ Лариса Долина призналась в программе «Легенда» на RTVI, что ее «недолюбливала» Алла Пугачева из-за песни «Погода в доме».

Долина раскрыла, что композиция была написана в «непростой» для нее период. Певица вспомнила, что у нее началась истерика, когда поэт Михаил Танич впервые прочитал текст.

«Это было такое состояние, когда я захожу в храм, и у меня прямо градом слезы льются, то есть выходит весь негатив, нет никакой истерики, нет причин для слез», — рассказала артистка.

Певица попросила Танича переписать стихи под нее, а музыку к композиции создал композитор Руслан Горобец, который много лет проработал с Аллой Пугачевой.

«И она предъявила ему претензии, почему он не для нее написал эту песню <…> И вот с этого момента она как-то стала меня недолюбливать», — заявила Долина.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. 2 апреля 2025 года Пугачева выпустила две песни о войне — «Поцелуй войны» и «Мама».

Ранее стала известна самая высокооплачиваемая российская звезда.