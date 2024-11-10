Долина поругалась с журналисткой, задавшей ей «личный вопрос»

Певица Лариса Долина разозлилась на журналистку, которая поинтересовалась у артистки, какие вещи она постоянно возит с собой. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Звездач».

«Вы знаете, это очень интимный вопрос, почему я должна отвечать на него?! Про пижаму вам рассказать, про тапочки?» — резко ответила исполнительница.

Долина посчитала вопрос девушки неинтересным, а также прервала попытавшуюся пояснить вопрос журналистку фразой: «Вы только что разговаривали со мной».

Интернет-пользователи, в свою очередь, не смогли прийти к единому мнению относительно случившейся ситуации. Некоторые комментаторы считают, что Лариса Долина имеет право отказаться отвечать на «личный вопрос». Другие отмечают, что певица могла не соглашаться на беседу с журналистами, если не хотела отвечать на их вопросы.

В конце августа певица Ирина Аллегрова поругалась с журналистами, которые следовали за ней до машины. Она выругалась на папарацци фразой: «Как я вас всех». Также исполнительница попросила прессу перестать ее снимать, после чего ее помощница начала махать куском ткани фотографам в камеру. Представители Аллегровой обращались к прессе матом и били по аппаратуре.

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