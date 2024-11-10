Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Долина поругалась с журналисткой, задавшей ей «личный вопрос»

Певица Лариса Долина резко ответила журналистке из-за вопроса о вещах в ее сумке

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лариса Долина разозлилась на журналистку, которая поинтересовалась у артистки, какие вещи она постоянно возит с собой. Видео инцидента публикует Telegram-канал «Звездач».

«Вы знаете, это очень интимный вопрос, почему я должна отвечать на него?! Про пижаму вам рассказать, про тапочки?» — резко ответила исполнительница.

Долина посчитала вопрос девушки неинтересным, а также прервала попытавшуюся пояснить вопрос журналистку фразой: «Вы только что разговаривали со мной».

Интернет-пользователи, в свою очередь, не смогли прийти к единому мнению относительно случившейся ситуации. Некоторые комментаторы считают, что Лариса Долина имеет право отказаться отвечать на «личный вопрос». Другие отмечают, что певица могла не соглашаться на беседу с журналистами, если не хотела отвечать на их вопросы.

В конце августа певица Ирина Аллегрова поругалась с журналистами, которые следовали за ней до машины. Она выругалась на папарацци фразой: «Как я вас всех». Также исполнительница попросила прессу перестать ее снимать, после чего ее помощница начала махать куском ткани фотографам в камеру. Представители Аллегровой обращались к прессе матом и били по аппаратуре.

Ранее Алена Апина раскрыла правду о приписываемом ей романе с Муратом Насыровым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами