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Клара Новикова о внуках: «Я омерзительная бабушка!»

Юмористка Клара Новикова назвала себя омерзительной бабушкой
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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Юмористка Клара Новикова призналась в беседе со «СтарХитом», что редко видит внуков, поскольку они уже все выросли.

«Я омерзительная бабушка! Но я очень их люблю, балую. Видимся редко, они живут в разных сторонах», — заявила комикесса.

Новикова раскрыла, что у нее трое внуков: дети дочери юмористки от первого брака Лев и Анна, а также рожденный во втором союзе наследницы сын Андрей. Самый младший внук Новиковой перешел в десятый класс в этом году.

«Творчеством интересуется только внучка моя Анечка, занимается куклами. Кукольным театром. Сейчас она играла ноги огромной ростовой куклы. Вы понимаете, как это сложно?» — поделилась юмористка.

В конце февраля 2025 года прошел концерт Клары Новиковой в Москве, на котором юмористка рассказала о своих украинских друзьях. Она призналась, что до сих пор общается со своими товарищами, несмотря на СВО.

Новикова подчеркнула, что не собирается покидать Россию, поскольку живет в стране уже много лет. В заключение концерта 77-летняя артистка прочла «монолог от тети Сони», которая мечтает, чтобы все оружие мира было похоронено.

Ранее стало известно, как живет старший сын Меладзе.

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