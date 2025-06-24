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Данила Козловский сыграет в постановке «Чуковский»

Козловский исполнит главную роль в постановке «Чуковский» в Театре Ермоловой
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Актер Данила Козловский сыграет роль писателя Корнея Чуковского в постановке Саввы Савельева «Чуковский» в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой. Об этом говорится на сайте театра.

«В роли Чуковского — заслуженный артист России Данила Козловский», — говорится в сообщении.

Премьера запланирована на сентябрь 2025 года.

«Чуковский» — это путешествие в парадоксальную сказку, которая становится реальностью. Здесь переводчик Николай Корнейчуков становится сказочником Корнеем Чуковским...» — говорится в описании постановки.

В мае пресс-секретарь Московского театра эстрады Карина Захарова опровергла данные об отмене спектаклей актера Данилы Козловского. Артист давно не выступал в родной стране из-за конфликта с руководителем ФПБК Виталием Бородиным, который обвинял его в экстремизме и дискредитации армии. В апреле 2023 года Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге. Козловский в ответ заявил, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал российскую власть.

Ранее Козловскому запретили въезд в Латвию.

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