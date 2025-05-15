На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Московском театре эстрады ответили на слухи об отмене спектаклей Козловского

Представитель Московского театра эстрады Захарова: спектакли Козловского не отменены
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Пресс-секретарь Московского театра эстрады Карина Захарова опровергла в беседе с изданием «Абзац» данные об отмене спектаклей актера Данилы Козловского.

Захарова уточнила, что в театр не поступали никакие документы, связанные с отменой. По словам пресс-секретаря, организаторы имеют право отказаться от постановки, но никто этого делать не планирует.

«Я слышала, что был какой-то вопрос, с Данилой связанный, но, насколько я понимаю, он был исчерпан. Иначе нам бы просто даже не дали эти мероприятия поставить», — рассказала Захарова.

24 апреля стало известно, что актер выступит 20 июня со своим моноспектаклем FRANK на сцене Театра Эстрады в Москве. Это будет первое появление Козловского на театральной сцене в России после двухлетнего перерыва. Артист давно не выступал в родной стране из-за конфликта с руководителем ФПБК Виталием Бородиным, который обвинял его в экстремизме и дискредитации армии.

В апреле 2023 года Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге.

Козловский в ответ заявил, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал российскую власть.

Ранее Козловскому пригрозили компроматом с его критикой СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами