В Московском театре эстрады ответили на слухи об отмене спектаклей Козловского

Пресс-секретарь Московского театра эстрады Карина Захарова опровергла в беседе с изданием «Абзац» данные об отмене спектаклей актера Данилы Козловского.

Захарова уточнила, что в театр не поступали никакие документы, связанные с отменой. По словам пресс-секретаря, организаторы имеют право отказаться от постановки, но никто этого делать не планирует.

«Я слышала, что был какой-то вопрос, с Данилой связанный, но, насколько я понимаю, он был исчерпан. Иначе нам бы просто даже не дали эти мероприятия поставить», — рассказала Захарова.

24 апреля стало известно, что актер выступит 20 июня со своим моноспектаклем FRANK на сцене Театра Эстрады в Москве. Это будет первое появление Козловского на театральной сцене в России после двухлетнего перерыва. Артист давно не выступал в родной стране из-за конфликта с руководителем ФПБК Виталием Бородиным, который обвинял его в экстремизме и дискредитации армии.

В апреле 2023 года Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге.

Козловский в ответ заявил, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал российскую власть.

Ранее Козловскому пригрозили компроматом с его критикой СВО.