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Продюсер Дзюник объяснил, почему украинские артисты поют на русском: «Он понятен всем»

Продюсер Дзюник: артисты Украины поют и говорят на русском из-за понятности языка
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Продюсер Леонид Дзюник заявил aif.ru, что украинские артисты продолжают вести личные беседы и петь песни на русском языке из-за понятности языка.

«Украинские артисты на корпоративах в России общаются на русском языке. Все говорят на русском. Потому что это язык, который понятен всем», — пояснил эксперт.

Дзюник уверен, что попытки властей Украины запретить исполнителям петь песни на русском языке будут тщетны, поскольку он «родной для Украины и украинцев». Продюсер считает, что 85% населения Украины говорит на русском.

«Андрей Данилко (он же — Верка Сердючка) продолжает петь на русском, потому что именно на этом языке его все слушают. <…> Андрей прекрасно понимает, что его песни на русском языке звучат до сих пор, что они поднимают настроение, заставляют людей радоваться жизни и верить в то, что все будет хорошо», — заявил эксперт.

16 июня стало известно, что директор одного из отелей на Украине был оштрафован на 425 гривен (около 11$. – «Газета.Ru») из-за концерта Данилко с песнями на русском языке.

В Киеве с 2023 года действует запрет на публичное исполнение музыкальных произведений на русском.

Ранее актер Прилучный признался, что испытал облегчение от запрета на въезд в Латвию.

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