Пугачева и Галкин раскрыли, куда отправились «на каникулы»

Юморист Максим Галкин сообщил, что уехал на каникулы в Италию вместе с Пугачевой

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отправился в Италию вместе со своей супругой Аллой Пугачевой. Он опубликовал видео с подписью: «Римские каникулы».

В опубликованном Галкиным ролике шоумен позировал на камеру на фоне панорамы Рима, а Пугачева давала супругу советы, как лучше встать для кадра. Певица назвала юмориста своим «красавчиком». Затем Галкин предложил артистке самой сфотографироваться, но Пугачева отказалась.

«Не хочу, я за свою жизнь уже наснималась», — сказала она.

15 апреля Алла Пугачева отметила 76-летие. После начала специальной военной операции на Украине певица уехала с супругом и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра.

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