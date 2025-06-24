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Пугачева и Галкин раскрыли, куда отправились «на каникулы»

Юморист Максим Галкин сообщил, что уехал на каникулы в Италию вместе с Пугачевой
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отправился в Италию вместе со своей супругой Аллой Пугачевой. Он опубликовал видео с подписью: «Римские каникулы».

В опубликованном Галкиным ролике шоумен позировал на камеру на фоне панорамы Рима, а Пугачева давала супругу советы, как лучше встать для кадра. Певица назвала юмориста своим «красавчиком». Затем Галкин предложил артистке самой сфотографироваться, но Пугачева отказалась.

«Не хочу, я за свою жизнь уже наснималась», — сказала она.

15 апреля Алла Пугачева отметила 76-летие. После начала специальной военной операции на Украине певица уехала с супругом и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра.

Накануне стало известно, что звездная чета проживает на Кипре в арендованном двухэтажном особняке, за который платит около 350 млн рублей в год. СМИ называют зарубежное жилье Примадонны «скромным» по сравнению с ее российской недвижимостью. У виллы есть четыре санузла, комната для персонала и терраса с цветами, на территории также расположен гараж.

Ранее невеста Лепса высмеяла слух о любовнике фитнес-тренере.

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