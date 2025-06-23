На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обвиняемой в отмывании денег Митрошиной продлили домашний арест до конца лета

Адвокат Юсупов: суд продлил срок домашнего ареста Митрошиной до 24 августа
close
Максим Блинов/РИА Новости

Блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, продлили срок домашнего ареста до 24 августа. Об этом сообщил адвокат знаменитости Михаил Юсупов телеканалу РЕН ТВ.

Чертановский суд Москвы вынес решение еще 19 июня.

10 марта сообщалось, что суд запретил Митрошиной пользоваться интернетом и средствами связи в период домашнего ареста. Кроме того, ей нельзя общаться со свидетелями и другими участниками дела, за исключением близких родственников.

Митрошину задержали в Сочи 7 марта. Ей грозит до 7 лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Митрошина легализовала средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, путем оплаты по договору долевого участия, «замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

У Митрошиной более 4 млн подписчиков в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В последнем посте блогер опубликовала видео, в котором оценивала разные ситуации как «норм» или «стрем». Уход от оплаты налогов она оценила как «стрем» и рассмеялась.

Ранее сын Сергея Зверева заявил, что хочет оформить инвалидность ради квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами