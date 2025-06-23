Обвиняемой в отмывании денег Митрошиной продлили домашний арест до конца лета

Блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, продлили срок домашнего ареста до 24 августа. Об этом сообщил адвокат знаменитости Михаил Юсупов телеканалу РЕН ТВ.

Чертановский суд Москвы вынес решение еще 19 июня.

10 марта сообщалось, что суд запретил Митрошиной пользоваться интернетом и средствами связи в период домашнего ареста. Кроме того, ей нельзя общаться со свидетелями и другими участниками дела, за исключением близких родственников.

Митрошину задержали в Сочи 7 марта. Ей грозит до 7 лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Митрошина легализовала средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, путем оплаты по договору долевого участия, «замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

У Митрошиной более 4 млн подписчиков в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В последнем посте блогер опубликовала видео, в котором оценивала разные ситуации как «норм» или «стрем». Уход от оплаты налогов она оценила как «стрем» и рассмеялась.

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