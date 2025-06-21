Названа причина смерти Валентины Талызиной

Близкие назвали причину смерти народной артистки РСФСР Валентины Талызиной. Об этом пишет ТАСС.

Источник, близкий к окружению звезды, подтвердил, что она умерла после борьбы с онкологическим заболеванием.

«После продолжительной болезни. У нее был рак», — сказал источник.

22 января 90-летний юбилей звезда «Афони» и «Иронии судьбы» Валентина Талызина отметила на сцене Театра Моссовета, играя Графиню в «Волках и овцах», среди родных, коллег, друзей и зрителей, которые встречали ее бурными овациями.

12 марта Telegram-канал SHOT утверждал, что Талызина вызвала врачей на дом из-за сильной тошноты и боли в теле, которые длились на протяжении нескольких дней. Во время осмотра медики якобы обнаружили у артистки рак поджелудочной железы. Сама актриса опровергала эти сообщения.

О смерти Талызиной стало известно 21 июня.

Ранее была названа дата похорон актрисы.