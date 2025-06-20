На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кустурица об аресте российского бизнесмена Карапетяна: «Это делает Зеленский»

Режиссер Кустурица сравнил арест Карапетяна с преследованием церкви на Украине
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Преследование властями Армении бизнесмена Самвела связано с попытками Запада установить полный контроль над армянским обществом. Об этом заявил РИА Новости сербский режиссер Эмир Кустурица.

18 июня суд в Ереване на два месяца арестовал имеющего гражданство РФ Карапетяна. До этого предпринимателю предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Брат миллиардера Карен связал арест родственника с критикой им армянских властей из-за политики в отношении Армянской церкви.

«Если кто-то написал в соцсетях об угрозах в отношении церкви, а другие за это помещают его под стражу, это высшая степень «Оруэлловского общества», — подчеркнул Кустурица.

Режиссер также сравнил ситуацию с Карапетяном с политикой в отношении православной церкви на Украине.

«Это делает Зеленский на Украине, это пытались сделать в Черногории, но там народ поднялся и Белград смог отстоять церковь, поэтому нам остается верить, что и у нас, православных, есть защита и искать ее в нашей братской России», — высказался кинематографист.

Карапетян в ходе судебного заседания отверг обвинения против себя и назвал их беспочвенными. Его адвокат уточнила, что защита предпринимателя подаст апелляцию на его арест «сегодня — завтра».

Ранее стало известно, что Прилучный инициирует уголовное дело против Муцениеце.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами