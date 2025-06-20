Кустурица об аресте российского бизнесмена Карапетяна: «Это делает Зеленский»

Преследование властями Армении бизнесмена Самвела связано с попытками Запада установить полный контроль над армянским обществом. Об этом заявил РИА Новости сербский режиссер Эмир Кустурица.

18 июня суд в Ереване на два месяца арестовал имеющего гражданство РФ Карапетяна. До этого предпринимателю предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Брат миллиардера Карен связал арест родственника с критикой им армянских властей из-за политики в отношении Армянской церкви.

«Если кто-то написал в соцсетях об угрозах в отношении церкви, а другие за это помещают его под стражу, это высшая степень «Оруэлловского общества», — подчеркнул Кустурица.

Режиссер также сравнил ситуацию с Карапетяном с политикой в отношении православной церкви на Украине.

«Это делает Зеленский на Украине, это пытались сделать в Черногории, но там народ поднялся и Белград смог отстоять церковь, поэтому нам остается верить, что и у нас, православных, есть защита и искать ее в нашей братской России», — высказался кинематографист.

Карапетян в ходе судебного заседания отверг обвинения против себя и назвал их беспочвенными. Его адвокат уточнила, что защита предпринимателя подаст апелляцию на его арест «сегодня — завтра».

Ранее стало известно, что Прилучный инициирует уголовное дело против Муцениеце.