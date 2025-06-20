На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прилучный инициирует уголовное дело против Муцениеце: «Несчастная и покинутая»

Адвокат Даниелова: актер Прилучный подал иск о клевете против экс-жены Муцениеце
close
Global Look Press

Актер Павел Прилучный подал иск против экс-жены Агаты Муцениеце. Об этом сообщила «СтарХиту» адвокат звезды «Мажора» Оксана Даниелова.

Прилучный намерен привлечь Муцениеце к уголовной ответственности по статье 128.1 УК РФ («Клевета»).

Даниелова порадовалась, что конфликт между экс-супругами перейдет в уголовно-правовое поле. Адвокат считает, что актриса «порочила честь ее доверителя» с 2020 года, за счет чего «приобрела некую известность». По словам защитницы, Муцениеце оклеветала Прилучного, сказав, что та подвергалась побоям с стороны актера.

«А с октября [2024 года] она выходила в сеть с душераздирающими видео на разрыв аорты, относительно того, какая она несчастная и покинутая мать. Для чего? Ранее она была амбассадором разведенных женщин, а сейчас — матерей», — сказала Даниелова.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них есть двое общих детей — 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

В октябре прошлого года Муцениеце рассказывала, что Тимофей живет с отцом и отказывается с ней общаться. Актриса называла решение ребенка несамостоятельным. Она также обвиняла Прилучного в том, что тот «ведет против нее войну».

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов обратился к врачам из-за проблем с сердцем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами