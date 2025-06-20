Прилучный инициирует уголовное дело против Муцениеце: «Несчастная и покинутая»

Актер Павел Прилучный подал иск против экс-жены Агаты Муцениеце. Об этом сообщила «СтарХиту» адвокат звезды «Мажора» Оксана Даниелова.

Прилучный намерен привлечь Муцениеце к уголовной ответственности по статье 128.1 УК РФ («Клевета»).

Даниелова порадовалась, что конфликт между экс-супругами перейдет в уголовно-правовое поле. Адвокат считает, что актриса «порочила честь ее доверителя» с 2020 года, за счет чего «приобрела некую известность». По словам защитницы, Муцениеце оклеветала Прилучного, сказав, что та подвергалась побоям с стороны актера.

«А с октября [2024 года] она выходила в сеть с душераздирающими видео на разрыв аорты, относительно того, какая она несчастная и покинутая мать. Для чего? Ранее она была амбассадором разведенных женщин, а сейчас — матерей», — сказала Даниелова.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них есть двое общих детей — 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

В октябре прошлого года Муцениеце рассказывала, что Тимофей живет с отцом и отказывается с ней общаться. Актриса называла решение ребенка несамостоятельным. Она также обвиняла Прилучного в том, что тот «ведет против нее войну».

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов обратился к врачам из-за проблем с сердцем.