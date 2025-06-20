В Госдуме прокомментировали приглашение Ефремова в театр Михалкова

В Госдуме поддержали прием заслуженного артиста России Михаила Ефремова в театр «Мастерская «12» Никиты Михалкова» — советская и российская актриса, депутат ГД Елена Драпеко заявила aif.ru, что одобряет этот шаг, так как считает его очень талантливым.

«Я поддерживаю эту идею. Считаю, что Ефремов — очень хороший артист», — подчеркнула она.

Напомним, накануне журналистка Ксения Собчак сообщила, что Михаил Ефремов после выхода из колонии устроился на работу в «Мастерскую 12» режиссера Никиты Михалкова. По ее информации, он написал письмо, которое «тронуло» Михалкова, и он помог ему устроиться в театр. Режиссер заявил, что у актера было достаточно времени, чтобы переосмыслить свою жизнь.

Сегодня стало известно, что Ефремов может сыграть с народной артисткой России Анной Михалковой в первом после колонии спектакле по фильму «Без свидетелей».

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов снимется в сериале-антиутопии.