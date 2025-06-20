Ефремов может сыграть с Михалковой в первом после колонии спектакле

Заслуженный артист России Михаил Ефремов может сыграть с народной артисткой России Анной Михалковой в первом после колонии спектакле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на режиссера Никиту Михалкова.

Михалков может дать Ефремову роль в спектакле по фильму «Без свидетелей» в своем театре «Мастерская «12». Режиссер подтвердил, что актер обратился к нему за помощью.

«Я посчитал, что, наверное, у него достаточно было времени, чтобы переосмыслить свою жизнь, поэтому я старался помочь ему», — объяснил Михалков.

О том, что Ефремов будет работать в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова», режиссер рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«У нас есть договоренность — я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра, потому что он после всех перипетий все равно остался прекрасным актером», — высказался Михалков.

9 апреля актер был освобожден из колонии в Алексеевке Белгородской области, где он отбывал срок за ДТП, произошедшее в 2020 году.

Ранее продюсер Дворцов заявил, что Ефремову нужны деньги.