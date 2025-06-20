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Путин высказался об актерском таланте Натальи Теняковой

Президент России Путин выразил соболезнования родным актрисы Теняковой
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Евгений Биятов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказался об актерском таланте усопшей народной артистки России Натальи Теняковой. Об этом пишет РИА Новости.

На церемонии прощания с актрисой, проходящей в МХТ имени Чехова, телеграмму главы государства зачитал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

«Наталья Тенякова была талантливой, самобытной актрисой, творчески вовлеченным человеком, беззаветно служившим своему делу», — говорится в траурном обращении.

Путин выразил соболезнования родным и близким Теняковой и выразил уверенность, что память о ней навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и поклонников ее щедрого дарования.

В МХТ имени Чехова Наталья Тенякова служила 37 лет. Актрисы не стало 18 июня в возрасте 80 лет.

Самой известной ролью актрисы стала баба Шура в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Несмотря на то что она сыграла в фильме пенсионерку, на момент съемок Теняковой было всего 40 лет.

Ранее стало известно о наследстве Натальи Теняковой.

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