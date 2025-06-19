Стало известно, какое наследство оставила баба Шура из фильма «Любовь и голуби»

Народная артистка России Наталья Тенякова владела квартирой в одном из самых дорогостоящих районов Москвы. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Тенякова приобрела квартиру в столичном Гагаринском переулке, когда тот еще назывался улицей Рылеева — до 1993 года. Звезда фильма «Любовь и голуби» рассказывала, что купила недвижимость по просьбе дочери Дарьи, которая хотела жить поближе к школе.

«И вот однажды, сидя в ванной и читая газетенку с предложениями по обмену, дочь нашла квартиру как раз в моих любимых переулках Арбата», — вспоминала Тенякова.

На данный момент, отмечают «Дни.ру», стоимость одного квадратного метра в районе, где расположена квартира Теняковой, составляет около 900 тыс. рублей. Артистка также оставила после себя дачу, которая находится в 50 километрах от Москвы. Как сообщают «Дни.ру», именно загородом артистка проводила большую часть времени в последние годы жизни.

Все наследство Теняковой перейдет ее единственной дочери — актрисе Дарье Юрской.

18 июня стало известно о кончине народной артистки России Натальи Теняковой в возрасте 80 лет. Заслуженный артист России Андрей Давыдов заявлял, что артистки не стало по причине остановки сердца.

Самой известной ролью актрисы стала баба Шура в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Несмотря на то что она сыграла в фильме пенсионерку, на момент съемок Теняковой было всего 40 лет.

Ранее актриса Сизоненко назвала Наталью Тенякову королевой во всем.