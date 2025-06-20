Хабенский приехал в МХТ имени Чехова на прощание с Натальей Теняковой

В Москве началось прощание с актрисой Натальей Теняковой

В МХТ имени Чехова началась гражданская панихида по народной артистке России Наталье Теняковой. Об этом пишет «СтарХит».

В холле театра поставили большой черно-белый портрет усопшей, возле него лежат розы. Зеркала в учреждении культуры занавесили черной вуалью.

Одним из первых на прощание приехал директор и худрук МХТ Константин Хабенский.

«Мне на какое-то время посчастливилось попасть в зону внимания Натальи Максимовны. Ее остроумия, острого слова, честности, порядочности, тембра и таланта», — сказал он, пообещав, что сохранит это на всю жизнь.

Кроме того, на прощание пришли Вадим Верник, Игорь Золотовицкий, Валерий Баринов, Авангард Леонтьев, Станислав Любшин.

Могила актрисы расположится на Троекуровском кладбище рядом с могилой мужа — Сергея Юрского.

В МХТ имени Чехова Наталья Тенякова служила 37 лет. Актрисы не стало 18 июня.

Самой известной ролью актрисы стала баба Шура в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Несмотря на то что она сыграла в фильме пенсионерку, на момент съемок Теняковой было всего 40 лет.

Ранее стало известно о наследстве Натальи Теняковой.