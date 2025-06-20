Звезда «Универа» заступилась за оскандалившегося Виталия Гогунского

Актриса Анна Халькевич, сыгравшая Машу Белову в сериале «Универ», заступилась за своего коллегу Виталия Гогунского (Кузя) после его скандальных высказываний о женщинах. В беседе с 360.ru она заявила, что знает актера много лет, а его слова просто были вырваны из контекста.

Актриса призналась, что хорошо понимает, что хотел сказать Гогунский. Она поддержала его фразу о том, что женщина может быть только в хорошем настроении при муже, а плакать должна уходить «в лес».

«Я понимаю, что он имел в виду. Например, о настроении: ты несешь ответственность за климат в семье. Для меня мужчина является главным, а я — женщина и отвечаю за настроение дома. Думаю, это и пытался донести Виталик», — заявила актриса.

Напомним, Кузя из «Универа» в недавнем интервью с Ксенией Собчак назвал феминизм обманом, придуманным известной семьей Ротшильдов. Он также оперировал идеями из «Домостроя» и призывал женщин воздерживаться от общения с супругом во время менструации. Позднее артиста обвинили в женоненавистничестве и абьюзе.

Так, бывшая жена Гогунского модель Ирина Маирко рассказала, что экс-супруг часто отправлял ее «в лес» из-за плохого настроения. Если она позволяла себе заплакать, это приводило к скандалу. По словам Ирины, ей постоянно приходилось ловить его настроение, при этом супруг приравнивал женщин к «низшему слою» населения.

Позднее отец актера Евгений Гогунский не исключил, что ответственен за скандальные высказывания звезды «Универа» о женщинах — он признался, что мог плохо его воспитать.

Ранее Валерия Гай Германика заявила, что интервью Гогунского поможет женщинам не вырастить «мразей».