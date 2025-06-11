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Отец Гогунского о скандале с женоненавистничеством сына: «Плохо воспитывал»

Отец Гогунского Евгений объяснил слова актера о женщинах плохим воспитанием
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7 Арт Медиа

Отец актера Виталия Гогунского Евгений не исключил, что ответственен за скандальные высказывания звезды «Универа» о женщинах. Его слова передает Super.ru.

«Наверное, плохо воспитывал, поэтому [он наговорил столько о женщинах в интервью]», — признался родитель.

Недавно Кузя из «Универа» в YouTube-беседе с Ксенией Собчак назвал феминизм обманом, придуманным известной семьей Ротшильдов. Он также оперировал идеями из «Домостроя» и призывал женщин воздерживаться от общения с супругом во время менструации. Позднее артиста обвинили в женоненавистничестве и абьюзе.

До этого Гогунский уже не раз попадал в заголовки СМИ со спорными высказываниями о женщинах. Например, он говорил, что «женщина обязана, должна встречать своего мужчину в хорошем настроении».

В апреле актер жаловался, что в Москве мало порядочных женщин. Гогунский опубликовал в личном блоге серию видеороликов из своего кругосветного путешествия.

Недавно режиссер Валерия Гай Германика в Telegram-канале назвала полезным интервью актера Виталия Гогунского Ксении Собчак. По ее мнению, эта беседа поможет всем женщинам мира, которые теперь считают Гогунского «мразью», не вырастить таких же сыновей.

Ранее певица Юлия Ковальчук возмутилась, что поклонницы украли у нее мужа.

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