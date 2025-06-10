Валерия Гай Германика заявила, что интервью Гогунского поможет женщинам не вырастить «мразей»

Режиссер Валерия Гай Германика в Telegram-канале назвала полезным интервью актера Виталия Гогунского Ксении Собчак.

По мнению Германики, интервью поможет всем женщинам мира, которые теперь считают Гогунского «мразью», не вырастить таких же сыновей. Режиссер считает, что стоит сосредоточиться на обсуждении воспитания артиста.

«А надо смотреть вглубь себя, в свою женскую бездну. Если бы мама Виталия не вырастила его таким и не взяла его во власть своей тьмы, может, он вообще был бы другой человек», — отметила режиссер.

Германика считает, что мать Гогунского виновата в поведении своего сына.

«Почему никто не заметил тот факт, что весь свой бизнес он переписал на мать, та приумножила доход в четыре раза, а ее сын выплачивает копеечные алименты своей дочери?» — заявила кинематографистка.

По мнению режиссера, воспитание Гогунского перекошено «нарциссически-поглощенной материнской системой». Германика считает, что мать артиста психологически не воспринимает своего сына как отдельного мужчину, способного нести ответственность.

Германика отметила, что мать артиста не признает свою внучку, потому что для нее есть только один ребенок — ее сын, даже если ему 40 лет.

Ранее Гай Германика обвинила Арбенину в токсичности из-за отказа раздеться на съемках.