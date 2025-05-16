Бывшая жена Виталия Гогунского об абьюзе в браке: «Мужчины в его иерархии выше»

Бывшая жена звезды «Универа» Виталия Гогунского, модель Ирина Маирко вспомнила в беседе с Woman.ru, что экс-супруг часто отправлял ее «в лес» из-за плохого настроения.

«Не дай бог ты заплачешь. Женские слезы полностью обесценены, это сразу скандал. Я бесконечно пыталась поймать его настроение. Но там своя система ценностей: мужчины в его иерархии выше, важнее, а женщина сидит и помалкивает», — заявила она.

Маирко заявила, что Гогунский приравнивает женщин к «низшему слою» населения. Об этом Маирко рассказала на фоне скандала с актером из-за его слов на подкасте «Краснова знает». В той беседе актер заявил, что женщина не имеет права находиться в плохом настроении при мужчине и в случае любого недовольства должна отправляться сразу «в лес».

Еще в апреле Виталий Гогунский жаловался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в Москве мало порядочных женщин. Гогунский опубликовал в личном блоге серию видеороликов из своего кругосветного путешествия. Отправной точкой стала Мексика, где артист намеревался увидеть китов в океане. Гогунский посетовал, что обнаружить морское млекопитающее в его естественной среде обитания непросто. Он в шутку сравнил китов с москвичками.

«Киты как порядочные женщины в Москве — очень хорошо прячутся. Это вам не Патрики», — заявил звезда «Универа».

Актер Виталий Гогунский состоял в отношениях с моделью Ириной Маирко до 2019 года. В 2010-м у пары родилась дочь Милана, которая сейчас строит карьеру певицы под псевдонимом Милана Стар. У девочки свыше 1,1 млн подписчиков в соцсетях.

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