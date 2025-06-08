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Представитель Ефремова опровергла информацию о первой роли актера после колонии

Представитель Ефремова: информация о первой роли актера после тюрьмы — фейк
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Евгений Биятов/РИА Новости

Представитель российского актера Михаила Ефремова Татьяна Глаголева опровергла информацию о его первой роли после освобождения из колонии с гонораром в размере 13 млн рублей. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Это сплетни и домыслы, которые придумал кто-то», — заявила представитель.

По ее словам, ни одна из последних новостей про Ефремова не соответствует действительности. Кроме того, Глаголева призвала «дать актеру спокойно прийти в себя и заняться своей жизнью».

Ранее в телеграм-канале Mash писали, что Михаила Ефремова утвердили на первую роль после выхода из тюрьмы. Сообщалось, что процесс переговоров длился около недели, актер настаивал на крупной сумме гонорара, и в результате удалось остановиться на сумме 13 млн рублей.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

Ранее стало известно о риске развития рака легких у актера Михаила Ефремова.

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