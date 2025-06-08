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Михаил Ефремов долго не соглашался на гонорар за первую роль после выхода из тюрьмы

Mash: первая роль Ефремова после выхода из колонии утверждалась около недели
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Пресс-служба Мосгорсуда/РИА «Новости»

Первую роль Михаила Ефремова после выхода из тюрьмы утверждали около недели. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Семь дней бесед и созвонов прошли тяжело — Ефремов настаивал, что надо гонорар побольше, так как роль главная и всеми ожидаемая. Предварительно, изначально речь шла о шести млн рублей и предоплате один млн. В итоге пожали руки на 13 млн прям за все съемки», — говорится в сообщении.

По информации канала, съемки начнутся в конце августа и будут идти до ноября. Кроме того, актеру пообещали, что у него будет личный водитель и охрана. При этом в райдере у Ефремова прописаны диетические блюда и отсутствует алкоголь.

До этого стало известно, что Ефремов сыграет главную роль в фильме после выхода из колонии. Он подписал контракт на 13 млн рублей. Съемки начнутся в августе 2025 года в Беларуси.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

Ранее стало известно о риске развития рака легких у актера Михаила Ефремова.

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