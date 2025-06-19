Американский певец выступит в Санкт-Петербурге

Американский певец Джейсон Деруло приедет в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Деруло посетит Россию с целью выступить в Москве и Санкт-Петербурге. Концерты пройдут 26 и 28 апреля.

«Россия и как рынок, и как аудитория фанатов музыки представляет для других стран большой интерес. Могу сказать, что за прошедшие полгода договариваться стало чуть легче», — заявила генеральный директор компании-организатора концерта артиста в РФ SAY Agency Анна Субчева.

По словам Субчевой, на переговоры с менеджером Деруло ушло полтора месяца. Она отметила, что зарубежные музыканты интересуются российской культурой. Деруло порекомендовали посетить Большой и Мариинский театры, так как артист раньше занимался балетом.

15 июня протеже Филиппа Киркорова, певица и актриса Маргарита Овсянникова (Марго) рассказала, что запишет дуэт с американским рэпером Lil Pump.

Lil Pump выступил 14 июня на сцене МТС Live Холл в Москве. После концерта он зашел в студию звукозаписи Игоря Матвиенко вместе с Маргаритой Овсянниковой.

Ранее Lil Pump и SmokeРurpp зажгли под «Матушку-землю» в московском клубе.