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Протеже Киркорова рассказала о дуэте с Lil Pump

Певица Овсянникова запишет дуэт с Lil Pump
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Протеже Филиппа Киркорова, певица и актриса Маргарита Овсянникова (Марго) рассказала в беседе с Super, что запишет дуэт с американским рэпером Lil Pump (Газзи Фабио Гарсия – настоящее имя).

По словам Овсянниковой, песня будет на русско-английском языке.

«Я буду, конечно же, петь, как вы уже догадались, на русском, потому что у меня плоховато с произношением. Хотя у меня очень хорошо с английским, поэтому мы быстро найдем общий язык. Я уверена, что мы его уже нашли. Было бы круто записать дуэт о несчастной любви», — поделилась артистка.

Lil Pump выступил 14 июня на сцене МТС Live Холл в Москве. После концерта он зашел в студию звукозаписи Игоря Матвиенко вместе с протеже Филиппа Киркорова — Маргаритой Овсянниковой (Марго).

2 июня Марго сообщила, что встретилась с американским рэпером Tyga. Артистка призналась, что мечтает о совместном фите с певцом. Она предложила дуэт рэперу. Американский певец пообещал подумать над этим. Певица рассказала, что начала делать визу.

Ранее Lil Pump заявил о любви к русским девушкам.

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