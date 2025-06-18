«Из 39-летней женщины в старуху»: актриса фильма «Любовь и голуби» о Теняковой

Актриса, коллега народной артистки России Натальи Теняковой по съемочной площадке фильма «Любовь и голуби» Лада Сизоненко рассказала об ушедшей звезде. Ее цитирует телеканал «Звезда».
«Она как будто была королевой во всем — в жизни, в профессии», — вспоминает 54-летняя Сизоненко.
По словам артистки, Тенякова смешила на съемках всех, на всех у нее хватало времени. Сизоненко вспомнила, как преобразилась актриса для роли пожилой женщины в картине «Любовь и голуби».
«За час человек превращался из 39-летней женщины в старуху. Про это можно снимать целый фильм, она отдавала себя роли полностью», — говорит она.
Натальи Теняковой не стало в ночь на 18 июня в возрасте 80 лет.
Как сообщил заслуженный артист России Андрей Давыдов, причиной кончины знаменитости стала остановка сердца.
Самой известной ролью актрисы стала баба Шура в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
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