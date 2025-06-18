Звезда фильма «Любовь и голуби» вспомнил, чем его всегда поражала Наталья Тенякова

Народный артист РСФСР Александр Михайлов назвал коллегу по фильму «Любовь и голуби» Наталью Тенякову, о кончине которой стало известно накануне, удивительной и талантливой актрисой. Его слова передает «Абзац».

«Мне повезло, что я с ней был знаком. Всегда поражался ее колоссальному чувству юмора и доброжелательности», — признался Михайлов.

Актер назвал утрату Теняковой огромной потерей для отечественного кино. Он отметил, что артистка запомнилась потрясающими работами не только в кино, но и в театре.

18 июня стало известно, что о кончине Наталье Теняковой в возрасте 80 лет. По данным SHOT, артистки не стало из-за острой сердечной недостаточности. Ее планируют упокоить на Троекуровском кладбище.

Наталья Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде, в родном городе окончила институт театра, музыки и кинематографии. В 1967 году актриса попала в труппу Большого драматического театра. Именно там она познакомилась с Сергеем Юрским, в браке с которым впоследствии прожила 50 лет.

Самая известная ее экранная роль — баба Шура в картине Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Также актриса играла в «Старшей сестре», «Зеленой карете» и других фильмах. Подробнее о творческом пути Теняковой — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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