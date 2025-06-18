Работавший с Хаматовой Владимир Хотиненко о ее отъезде из РФ: «Личная драма»

Режиссер Владимир Хотиненко вспомнил в беседе с NEWS.ru, что неоднократно работал с артисткой Чулпан Хаматовой.

«Я не один раз ее снимал в своих фильмах, актриса замечательная… [Отъезд из России] — это ее личная драма», — сказал постановщик.

По словам Хотиненко, в нынешних обстоятельствах каждый сам решает, оставаться ли ему за границей навсегда или вернуться в Россию. Он также не смог ответить на вопрос, стоит ли прощать вернувшихся звезд.

«С одной стороны, есть такое понятие в православии — покаяние. <…> Но представляете, какого масштаба должно быть покаяние», — подчеркнул он.

Чулпан Хаматова покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В январе 2025 года стало известно, что артистка продлила вид на жительство в Латвии. В мае актриса признавалась, что хотела бы вернуться в Москву. По ее словам, она скучает по родине, но визит домой считает очень рискованным шагом. Хаматова уверила, что вернулась бы в страну, если бы не трое детей.

16 июня стало известно, что Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и Хаматова попали в базу украинского «Миротворца». Хаматову включили в базу за нарушение украинской границы при поездке в Крым, а также за попытки признать российский статус республики.

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