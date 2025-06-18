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Макс Фадеев раскрыл свою фаворитку на «Интервидении»: «Какая же талантливая!»

Продюсер Фадеев назвал талантливой представительницу Катара на «Интервидении»
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Максим Фадеев признался в своем Telegram-канале, что был впечатлен выступлениями участницы «Интервидения» из Катара Даны Аль-Мир.

По словам Фадеева, он решил посмотреть концерты с участием представителей разных стран, среди которых выделил арабскую певицу.

«Как же я люблю Восток. И какая же талантливая Дана. Пишу сейчас трип-хоп альбом, хочу пригласить ее спеть в одном треке из альбома», — отметил продюсер.

Певица и композитор Дана Аль-Мир — исполнительница жанра восточный арт-поп. Как сообщали СМИ, она является одной из самых узнаваемых артисток в регионе

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года. Идея возродить проект, проводившийся еще в советские времена, возникла после того, как Россия в 2022-м перестала участвовать в «Евровидении».

В международном песенном конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран. Певец Shaman (Ярослав Дронов) представит Россию на «Интервидении». Автором песни для конкурса стал продюсер Максим Фадеев. Композитор признался, что в процессе создания не знал, что трек будет исполнять Shaman.

12 июня Дима Билан был объявлен послом международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». По словам организаторов, артист будет поддерживать участников, задавать тон и вдохновлять аудиторию.

Ранее глава Росмолодежи пообещал потрясающее шоу на «Интервидении».

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