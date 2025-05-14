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«Перехватывает дыхание»: Хаматова хочет вернуться в Москву

Актриса Хаматова призналась, что вернулась бы в Россию, если бы не трое детей
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Уехавшая из России актриса театра и кино Чулпан Хаматова призналась, что хотела бы вернуться в Москву. Размышлениями она поделилась в интервью проекту «Георгий За Кадром».

Хаматова призналась, что увидела в аэропорту объявление о рейсе на Москву и заскучала по Родине. Однако визит домой она считает очень рискованным шагом — Хаматова вернулась бы в страну, если бы не трое детей.

«Казалось, все уже позади, но нет. Достаточно увидеть слово «Москва» — и перехватывает дыхание», — говорит о ностальгии актриса.

В январе 2025 года актриса Чулпан Хаматова заявляла, что Латвийский Национальный театр запретил ставить на своей сцене спектакль «Записки сумасшедших» из-за «конфликта на пустом месте». Режиссером спектакля об актерах в эмиграции выступил Дмитрий Крымов.

Ранее спектакль с Хаматовой и Ауг отменили в Грузии в день премьеры.

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