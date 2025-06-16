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Земфира и Хаматова попали в базу украинского «Миротворца»

Украина внесла Земфиру и Хаматову в базу «Миротворца»
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Евгений Фельдман/РИА Новости

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и актриса Чулпан Хаматова попали в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

На сайте отмечается, что Земфира внесена в «Миротворец» за «отрицание российской агрессии» и манипуляции общественно значимой информацией.

Хаматова попала в базу за нарушение украинской границы при поездке в Крым, а также за попытки признать российский статус республики. Также на сайте «Миротворец» указано, что актриса осуществляла нелегальную коммерческую деятельность на территории полуострова.

Известно, что в 2022 году Земфира переехала во Францию, а Хаматова — в Латвию.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами ресурса официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

Ранее стало известно, что актер Михаил Ефремов попал в базу «Миротворца», пока сидел в колонии.

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