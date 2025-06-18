Хирург раскрыл, к каким пластическим операциям прибегал Николай Басков

Хирург Усунгван: Басков делал себе точечную липосакцию и блефаропластику

Хирург Максим Усунгван заявил, что народный артист России Николай Басков «явно изменился» во внешности за последние несколько лет. Его слова передает сайт «Страсти».

Усунгван пояснил, что, по его мнению, исполнитель не прибегал к кардинальным хирургическим вмешательствам.

«Можно предположить, что была сделана блефаропластика нижних век -— область под глазами выглядит более подтянутой. <…> Возможно, имела место точечная липосакция подбородка», — заявил эксперт.

По словам хирурга, Басков стал выглядеть моложе, поскольку пользуется услугами косметолога, ведет здоровый образ жизни и занимается спортом.

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