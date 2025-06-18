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Анита Цой заявила о целительном даре Кати Лель

Певица Анита Цой заявила, что Катя Лель вылечила ей ногу с помощью своего дара
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Юлия Бедеров/YouTube

Певица Анита Цой заявила, что верит в сверхспособности некоторых людей и их умение «лечить руками». В пример она привела исполнительницу Катю Лель, заверив, что та с помощью своего целительного дара вылечила ей ногу.

«В моей жизни был случай, когда мне очень помогла Катя Лель. Я повредила ногу, и Катюша мне ее вылечила с помощью своих рук. Это сложно объяснить, но случилось настоящее чудо», — заявила Анита Цой в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом она заверила, что сама всегда была скептиком и никогда не верила в мистику, однако этот случай ее переубедил.

Напомним, до этого рэпер Егор Крид заявил, что связал свою судьбу с музыкальной карьерой из-за вмешательства потусторонних сил. По его словам, в юности он услышал, как кто-то играет на пианино во время отключения света, и поверил, что музыка раздавалась из заброшенного дома, а исполняли её призраки.

Ранее Анита Цой выиграла почти миллион рублей в суде.

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